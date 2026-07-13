L’Unione dei Comuni del Coros, in collaborazione con AVIS Provinciale Sassari e con la sezione comunale AVIS di Codrongianos, promuove l’evento “Dona il tuo sangue – Codrongianos” in programma il 29 luglio, una giornata di raccolta sangue mediante autoemoteca presso la sede dell’Unione. L’iniziativa si inserisce nel calendario eventi programmato da AVIS Provinciale Sassari per il 2026, finalizzato a garantire la continuità nelle trasfusioni e a fronteggiare la carenza di sangue tipica del periodo estivo. La donazione avverrà su prenotazione, attraverso il calendario eventi del sito AVIS, che consente ai donatori di scegliere data, sede e fascia oraria disponibili per la propria donazione. L’Unione del Coros ha deliberato il proprio sostegno all’iniziativa e intende coinvolgere attivamente il personale dell’ente, il Gruppo Intercomunale di Volontariato di Protezione Civile, i docenti e gli allievi della Scuola civica di musica, gli operatori del Sistema Bibliotecario Coros Figulinas e le amministrazioni comunali aderenti, invitandoli a diffondere il messaggio e a partecipare come donatori, ove ne sussistano i requisiti. La giornata del 29 luglio sarà aperta a tutti i cittadini già donatori o nuovi donatori che, nel rispetto delle indicazioni sanitarie, desiderano contribuire con un gesto di grande valore per il sistema sanitario e per i pazienti che necessitano di trasfusioni. I posti disponibili e le fasce orarie saranno gestiti in tempo reale dal portale AVIS, che permette la registrazione online all’evento “Dona il tuo sangue – Codrongianos, 29 luglio 2026”. Per partecipare, è possibile consultare la sezione “Calendario Eventi” del sito AVIS Provinciale Sassari, selezionare l’evento relativo alla sede di Codrongianos e completare la registrazione, seguendo le istruzioni indicate. L’Unione dei Comuni del Coros invita la comunità a partecipare numerosa, sottolineando come la donazione del sangue sia una forma concreta di responsabilità verso gli altri e di cura del proprio territorio.

© Riproduzione riservata