Il 16 luglio alle 11 presso l'Ex Convento dei Cappuccini, in via Brigata Sassari, a Quartu, si svolgerà la conferenza/inaugurazione della mostra 'La scuola del libro di Urbino'. In esposizione dipinti originali e incisioni appartenenti a Salvatore Fiume, provenienti dalla Fondazione Fiume di Canzo (CO), unitamente a opere uniche e incisioni e litografie di Dino Marchionni e Vitaliano Angelini.Saranno presenti il Sindaco Graziano Milia e il Direttore Artistico Walter Marchionni

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