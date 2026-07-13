Il Comune di Villaurbana ha pubblicato un avviso per la riapertura dei termini per la concessione di contributi alle associazioni che operano nel territorio. La finalità è quella di concedere un contributo per lo svolgimento di manifestazioni, svolte nel corso del 2026, a carattere non commerciale, di interesse sociale, culturale, artistico, ricreativo, turistico e sportivo per la comunità locale. L’avviso è rivolto ad associazioni, comitati, enti pubblici ed enti privati che operano senza finalità di lucro all’interno del territorio comunale. Le risorse, destinate a iniziative ritenute meritevoli di interesse pubblico, che il Comune intende destinare al parziale sostegno ammontano a 4mila euro. Le istanze potranno essere presentate entro il 24 luglio. Per informazioni si può consultare il sito istituzionale del Comune.

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