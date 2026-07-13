Villaurbana, contributi alle associazioniLe domande devono essere presentate entro il 24 luglio
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Il Comune di Villaurbana ha pubblicato un avviso per la riapertura dei termini per la concessione di contributi alle associazioni che operano nel territorio. La finalità è quella di concedere un contributo per lo svolgimento di manifestazioni, svolte nel corso del 2026, a carattere non commerciale, di interesse sociale, culturale, artistico, ricreativo, turistico e sportivo per la comunità locale. L’avviso è rivolto ad associazioni, comitati, enti pubblici ed enti privati che operano senza finalità di lucro all’interno del territorio comunale. Le risorse, destinate a iniziative ritenute meritevoli di interesse pubblico, che il Comune intende destinare al parziale sostegno ammontano a 4mila euro. Le istanze potranno essere presentate entro il 24 luglio. Per informazioni si può consultare il sito istituzionale del Comune.