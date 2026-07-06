È stato reso pubblico il programma degli appuntamenti civili della festa in onore di Sant’Antioco e Santa Mariedda, uno degli eventi più attesi dell’estate senorbiese. Organizzata dal Comitato “I Ragazzi del ’76" e dalla Parrocchia Santa Barbara con il patrocinio del Comune e la collaborazione delle associazioni locali, la manifestazione unirà, come da tradizione, il profondo significato religioso ai momenti di spettacolo e intrattenimento, trasformando il centro della Trexenta in un punto di riferimento per migliaia di visitatori.

Il calendario prenderà il via venerdì 31 luglio con la tradizionale gara poetica a S'Arrepentina, che seguirà la processione religiosa. Sul palco saliranno Giuseppe Caddeu e Roberto Murru, accompagnati alla fisarmonica da Michele Piras. Sabato 1 agosto spazio allo spettacolo pirotecnico musicale, seguito dall’atteso concerto del rapper Emis Killa, star della serata. Domenica 2 agosto sarà la volta dei Los Reyes del Perreo con la voce di Ricky Jo, mentre lunedì 3 agosto è in programma il concerto della Negramaro Tribute Band. Grande novità dell'edizione 2026 sarà SenorBì Busk, rassegna dedicata al teatro di strada e al circo contemporaneo, in programma il 4 e il 6 agosto. Tra gli artisti attesi Agro the Clown con i suoi spettacoli "Car Wash" e "Improlocura", The Family Dem Show, Mr Dyvinetz, Mr. Bang Show e Mister David, che presenterà anche l'estrazione della lotteria prima del gran finale a sorpresa. Mercoledì 5 agosto, invece, Piazza Italia si trasformerà in una grande pista da ballo con il party anni Novanta "Passione a Novanta".

La festa sarà, ancora una volta, un grande momento di partecipazione civile e religiosa. «I festeggiamenti rappresentano l’espressione più autentica del nostro senso di appartenenza e dei valori che, di generazione in generazione, continuano a unire la comunità senorbiese», scrive il sindaco Alessandro Pireddu nel suo messaggio di saluto. Il primo cittadino ha inoltre rivolto un sentito ringraziamento al Comitato 2026 per l'impegno organizzativo e al parroco don Giancarlo Dessì per la guida spirituale della comunità, estendendo un affettuoso pensiero ai tanti senorbiesi che vivono lontano dal paese ma continuano a sentirsi legati alle proprie radici. Per diversi giorni Senorbì vivrà così la sua festa più importante, tra devozione, tradizione e un ricco programma di spettacoli pensato per coinvolgere tutte le generazioni.

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