Dolianova si prepara a rinnovare il voto al santo guerriero che sconfisse il drago (simbolo del demonio) per difendere la fede cristiana. L’associazione San Michele Arcangelo in collaborazione con la parrocchia di San Biagio ha definito il programma dei festeggiamenti che si svolgeranno, come da tradizione, a Santu Miali, località a circa 7 km dal paese dove si trova la chiesetta campestre intitolata al santo. La festa prenderà il via sabato 11 luglio, alle 19.00, con la messa nella parrocchia di San Biagio. A seguire la processione verso il campo sportivo di Sant’Elena e la partenza del simulacro verso Santu Miali. Alle 20.30 l’arrivo a Sa Colonia dove i fedeli accompagneranno a piedi il santo fino alla chiesa campestre. Dopo la cena comunitaria, il primo spettacolo musicale con il gruppo Green River. Domenica 12 luglio, il clou dei festeggiamenti con una nuova processione intorno alla chiesa di campagna a cui seguirà la messa solenne. Nel pomeriggio ancora balli in piazza con Bruno e Asael Camedda e Danilo Serra e una gara di ballo a premi. In serata il rientro del simulacro in paese accompagnato dai gruppi in costume, le traccas, i cavalieri e la banda musicale. Gran finale con i fuochi d’artificio.

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