Un ritorno alle origini per raccontare un progetto che unisce artigianato, identità e passione per la Sardegna. Sabato 18 luglio, nell'ambito del calendario dell'Estate Suellese 2026, Suelli ospiterà la presentazione del libro dedicato al progetto Is Crapitas, ideato dall'imprenditore e compaesano William Piseddu. L'iniziativa rappresenta uno dei momenti culturali dell'estate e offrirà l'occasione per conoscere da vicino il percorso che ha dato vita al brand di calzature contraddistinte dallo scudetto della Sardegna, simbolo di un forte legame con le proprie radici. Tra i modelli più rappresentativi della collezione figurano le Piscu's, dedicate al celebre nuraghe Piscu, a testimonianza di un'identità che continua a ispirare il progetto anche lontano dall'Isola.

«Sabato 18 luglio ospiteremo l'amico e compaesano William Piseddu per la presentazione del suo libro dedicato al brand delle note calzature con lo scudetto della Sardegna come simbolo», sottolinea il sindaco Massimiliano Garau. Nato a Cagliari nel 1978 e cresciuto a Suelli, William Piseddu è laureato in Ingegneria civile e, dopo diverse esperienze professionali tra edilizia, vendita e marketing, nel 2010 si è trasferito in Lombardia. Qui ha trasformato la passione per il commercio e per la manifattura artigianale in un progetto imprenditoriale dedicato alle calzature di qualità. L'incontro con un maestro artigiano ha segnato la nascita di Is Crapitas, marchio che coniuga lavorazione tradizionale, design e valorizzazione dell'identità sarda, portando la cultura dell'Isola anche oltre i suoi confini.

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