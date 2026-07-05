Sono in corso a Maracalagonis i festeggiamenti religiosi e civili in onore del patrono Santo Stefano martire. Inaugurata anche una mostra fotografica da visitare nella casa “Su cor’e Mara” e allestita dall'associazione Hamara.

Stamattina la sagra è proseguita con la processione col simulacro e le relique del Santo fra le vie Roma, Santo Stefano , Nuoro, Cagliari e Parricchia, Alle 11 la messa solenne, celebrata dal parroco don Nicolò Prasciolu con predica di donn Cristiano Pireddu, vice canceliere arcivescovile di Cagliari.

Stasera con inizio alle 21,30 lo spettacolo in Piazza con “Ziu Pibioni” in “Tutto esaurito”, di Marco Piccu. Domani, 6 luglio, la conclusione in serata con lo spettacolo musicale “Jurakebox live”.

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