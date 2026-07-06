Sassari, chiusura dell’acqua mercoledì in alcuni quartieri
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Disagi per l'acqua mercoledì 8 luglio a Sassari. Abbanoa ha previsto, tra due giorni, l’attivazione delle nuove reti idriche realizzate in via Turati, all’altezza dell’intersezione con via Napoli. Le operazioni, in programma, dalle 8 alle 20, renderanno necessario sospendere l’erogazione idrica sulla condotta distributrice a servizio dei quartieri di San Giuseppe, San Paolo, Monserrato, Rizzeddu e Porcellana Alta. Per questo potranno avvenire cali di pressione e temporanee interruzioni nelle zone citate.