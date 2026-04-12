Senorbì, pubblicato l’elenco provvisorio per le borse di studio nazionali 2025/2026
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Il Comune di Senorbì ha approvato l’elenco provvisorio delle domande ammissibili per l’assegnazione della borsa di studio nazionale relativa all’anno scolastico 2025/2026. Gli studenti e le famiglie interessate hanno ora a disposizione dieci giorni dalla data di pubblicazione per presentare eventuali osservazioni, reclami o opposizioni, in carta semplice, indirizzandoli al Responsabile del Servizio Amministrativo. Le segnalazioni potranno riguardare errori materiali o altre criticità riscontrate nell’elenco. Trascorso questo termine, si procederà con l’approvazione definitiva delle domande ammissibili e con la trasmissione degli atti alla Regione Sardegna. Le borse di studio sono destinate agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado appartenenti a nuclei familiari con un reddito ISEE inferiore a 14.650 euro.
Dal Comune precisano inoltre che l’inserimento nell’elenco provvisorio non garantisce automaticamente l’assegnazione del beneficio. Sarà infatti il Servizio Politiche scolastiche dell’Assessorato regionale della Pubblica Istruzione a stilare una graduatoria unica regionale, ordinata in base all’ISEE crescente, dopo aver verificato la regolarità formale dei dati trasmessi dai Comuni. La graduatoria verrà quindi inviata al Ministero dell’Istruzione e del Merito per l’approvazione definitiva. Solo successivamente i Comuni riceveranno i nominativi degli studenti effettivamente beneficiari, ossia coloro che si saranno collocati in posizione utile nella graduatoria regionale.