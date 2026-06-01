I Quartetti per pianoforte e archi di Mozart e Brahms insieme alla Rapsodia Spagnola di Ravel chiuderanno giovedì la rassegna Concerti di Primavera dell’Associazione Culturale Musicale Ellipsis. La sala Sassu del Conservatorio di musica “Luigi Canepa” di Sassari ospiterà alle 20.30 i pianisti Tomoko Mack e Kazimierz Brzozowski.

Coppia artistica e nella vita, i due pianisti saranno accompagnati dall’Ensemble Ellipsis, formato da Fortunato Casu (violino), Francesco Spanu (viola) e Fabrizio Meloni (violoncello).

La giapponese Tomoko Mack eseguirà il Quartetto in sol minore per pianoforte e archi K478 di Wolfgang Amadeus Mozart, mentre il polacco Kazimierz Brzozowski proporrà il Quartetto in sol minore n. 1 op. 25 per pianoforte e archi di Johannes Brahms. Tra i due quartetti, i due pianisti suoneranno insieme la Rapsodia Spagnola di Maurice Ravel.

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