Grande partecipazione alla tradizionale festa della Santissima Trinità, uno degli appuntamenti religiosi più sentiti dalla comunità maddalenina. Nella chiesetta campestre della SS. Trinità, la più antica dell’isola, la Messa solenne è stata concelebrata dai quattro sacerdoti di La Maddalena alla presenza delle autorità civili e militari e di numerosi fedeli.

Una ricorrenza che va oltre l’aspetto religioso e rappresenta un forte richiamo alle radici storiche e culturali della popolazione isolana, costituendone elemento identitario. Tutto ebbe origine dal primo nucleo abitativo, formato da un gruppo di pastori corsi, ai quali si aggiunsero, dopo l’occupazione sabauda, nuclei di immigrati provenienti dal resto della Sardegna e dal Continente. Purtuttavia, la popolazione, sebbene composta da un coacervo di provenienze diverse (anche militari), progressivamente amalgamatesi, ha saputo trasformare questa varietà in una forte identità isolana, espressa attraverso un proprio dialetto e un elemento identitario fondamentale nella fede, rappresentato proprio da questa chiesetta.

Aperta al culto nel 1770, era originariamente dedicata a Santa Maria Maddalena. Solo dopo la costruzione della chiesa parrocchiale assunse l’attuale intitolazione. Ancora oggi conserva il fascino di un luogo raccolto, destinato alla meditazione e alla preghiera, custodendo sulle pareti numerosi ex voto, testimonianza di grazie ricevute e di una fede che attraversa le generazioni. A mantenere viva questa tradizione è il Comitato Festa Santissima Trinità, che anche quest’anno ha organizzato la manifestazione, curandone non solo gli aspetti devozionali, con la Messa e la processione, ma anche il tradizionale momento conviviale, enogastronomico e musicale.

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