Venerdì 5 giugno, alle 17:30 nella biblioteca comunale di Senorbì, in via Giuseppe Antonio Lonis (fronte Municipio), si terrà la presentazione del romanzo "Margherita" di Patrizia Floris, un appuntamento particolarmente sentito dall’autrice. «Sarà l’occasione per raccontare come è nata questa storia e cosa si nasconde tra le sue pagine», dice Floris.

L’iniziativa è organizzata dal Sistema bibliotecario Joyce Lussu in collaborazione con il Comune di Senorbì, la società cooperativa sociale Tesauro e la Palestra letteraria “Libr…ami”. Durante l’incontro, Patrizia Floris dialogherà con Anna Paola Contini e con Rita Pireddu del gruppo di lettura della Palestra letteraria.

La serata sarà l’occasione per scoprire la genesi del romanzo pubblicato dalla casa editrice Amico Libro in un dialogo aperto con il pubblico e con le voci che animano la vita culturale del territorio.

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