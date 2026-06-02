Al maestro di launeddas Luigi Lai il premio Mores del Rotary club Quartu Sant'ElenaLa consegna ogni anno a chi si è distinto attraverso la realizzazione di opere culturali e sociali a favore della collettività della Sardegna
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E' stato assegnato al maestro Luigi Lai il premio Mores del Rotary Club Quartu Sant'Elena.
L'importante riconoscimento viene assegnato ogni anno a una singola persona (oppure ad un gruppo) che si sia distinta attraverso iniziative di rilevante impatto come la realizzazione di opere culturali e sociali a favore della collettività della Sardegna. Questa volta la scelta è caduta sull'ultranovantenne maestro delle launeddas. La cerimonia di premiazione, tenutasi a Cagliari nei giorni scorsi, ha avuto inizio con l’introduzione del regista Gianfranco Cabiddu, che ha accompagnato e seguito il maestro Lai per un decennio e gli ha dedicato un film, “Sa Maistu” , che racconta con grande sensibilità la sua vicenda artistica e umana. Film, peraltro, vincitore del festival internazionale Bit&st ((Bari International Film&TV Festival) di Bari.
A seguire la consegna del premio Mores da parte del Presidente del Rotary Club di Quartu Sant’Elena, Luisella Cardia, alla presenza dei Soci del Club e dei numerosi ospiti.