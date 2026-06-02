Il sindaco di Palau, Franca Manna, ha disposto con un’ordinanza, la sospensione temporanea dei lavori per la posa della fibra ottica su tutto il territorio comunale. La decisione, come si legge nella pagina istituzionale del Comune, è stata adottata «a seguito di numerose segnalazioni e verifiche effettuate dalla Polizia Locale e dagli uffici comunali», dalle quali «sono emerse diverse criticità legate ai lavori per la posa della fibra ottica sul territorio di Palau». In particolare, sempre secondo quanto riportato nella pagina istituzionale, sono stati riscontrati: «cantieri con segnaletica insufficiente; scavi e carreggiate non ripristinate correttamente; situazioni di pericolo per pedoni e automobilisti; possibili danni ai sottoservizi, con segnalazioni anche di interruzioni elettriche». Il sindaco ha pertanto disposto, «per tutelare la sicurezza pubblica e la viabilità, la sospensione di tutti i lavori della rete in fibra ottica dal 7 giugno fino al 30 settembre».

Nel frattempo, la società dovrà: «mettere immediatamente in sicurezza tutte le aree interessate; completare i ripristini stradali e le asfaltature; presentare un nuovo piano dettagliato sulla sicurezza e sulla gestione della viabilità prima della ripresa dei lavori». L’Amministrazione comunale continuerà a monitorare attentamente la situazione per garantire la sicurezza dei cittadini e il corretto svolgimento degli interventi sul territorio.

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