Il Comune di Palmas Arborea ha aperto i termini per la presentazione delle istanze di conferma delle preiscrizioni o per la presentazione delle iscrizioni al servizio di animazione estiva. Le attività dedicate ai piccoli della scuola primaria avranno inizio presumibilmente il 29 giugno e si concluderanno il 31 luglio, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13. Tra il 6 e il 31 luglio, inoltre, verrà attivato, un giorno a settimana, il servizio di spiaggia day nella marina di Torre Grande. Il servizio dedicato ai bambini della scuola dell’infanzia, invece, inizierà il 1 luglio e si concluderà il 31 luglio. Per poter beneficiare del servizio, gli interessati dovranno presentare la domanda al Comune entro le 15 di mercoledì 3 giugno. L’iscrizione è da inoltrare unicamente attraverso l’istanza online, disponibile nel sito del Comune. La priorità viene riservata ai minori per i quali è stata effettuata la preiscrizione.

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