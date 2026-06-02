Oristano, reddito di inclusione sociale: entro l’8 giugno osservazioni e ricorsi
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C’è tempo fino a lunedì 8 giugno per presentare osservazioni o ricorsi sulla graduatoria provvisoria del REIS 2026, il Reddito di inclusione sociale. Il Comune di Oristano ha pubblicato l’elenco dei potenziali beneficiari e delle domande escluse, invitando i cittadini interessati a verificare la propria posizione.
Le eventuali richieste di revisione dovranno essere inviate esclusivamente tramite Pec all’indirizzo istituzionale@pec.comune.oristano.it utilizzando l’apposito modulo.
La graduatoria è stata predisposta sulla base del valore dell’ISRE, ma non dà ancora diritto al contributo economico. In questa fase serve infatti a quantificare il fabbisogno del Comune, che sarà comunicato alla Regione Sardegna per la definizione delle risorse da assegnare ai vari territori.
I cittadini inseriti nell’elenco risultano in possesso dei requisiti richiesti, ma diventeranno beneficiari soltanto dopo il trasferimento dei fondi regionali. I contributi saranno assegnati seguendo l’ordine della graduatoria e fino all’esaurimento delle somme disponibili. Se le risorse stanziate dovessero essere inferiori al fabbisogno complessivo, non tutti gli idonei potranno accedere al sostegno.
Per i nuclei che dovessero diventare percettori dell’ADI durante la fruizione del REIS, l’erogazione del contributo economico sarà interrotta, mentre eventuali progetti di inclusione già avviati potranno proseguire dopo una valutazione dei servizi sociali.