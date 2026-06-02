Un viaggio tra musica, memoria e passione lungo oltre sessant’anni di storia bandistica. È questo il cuore della master class del Maestro Giovanni Budroni, in programma sabato 6 giugno alle ore 20.15 al MusMat di via Roma a Olbia. L’evento sarà molto più di un semplice concerto: un racconto in prima persona che attraversa decenni di vita musicale, intrecciando ricordi, aneddoti e testimonianze con esecuzioni dal vivo. Un percorso che parte dagli anni Sessanta e dalla storia di un bambino che, a soli sette anni, entra per la prima volta nella banda cittadina. Da quel momento, nota dopo nota, un giovane musicante diventa un musicista professionista, costruendo una carriera ricca di esperienze artistiche e umane. L’iniziativa assume un significato ancora più speciale quest’anno, traguardo dei 127 anni di attività Banda Musicale Felicino Mibelli. Fondata nel 1899 grazie all’iniziativa di alcuni giovani appassionati di musica, la banda rappresenta oggi la realtà associativa più longeva del territorio olbiese. Tra le figure che hanno segnato i primi anni della sua storia spiccano il maestro Giuseppe Piantoni di Milano, il maestro Nuvoli di Bosa, il maestro Giuseppe Iannotti e i fondatori Pietro Moro e i fratelli Rasenti. Dal 1925 fino agli anni Cinquanta la direzione fu affidata al maestro Sotgiu. Durante il secondo conflitto mondiale l’attività venne sospesa, per poi rinascere all’inizio degli anni cinquanta grazie all’impegno di Felicino Mibelli, appassionato musicista che si dedicò alla ricostruzione del sodalizio. Fondamentale fu anche il contributo della famiglia Manunta, che finanziò l’acquisto dei nuovi strumenti musicali dopo la distruzione di quelli precedenti nel catastrofico bombardamento del 14 maggio 1943. La storia contemporanea della banda prende avvio proprio da quella rinascita. Nel 1979, dopo la scomparsa di Felicino Mibelli, il complesso bandistico venne intitolato alla sua memoria. Negli ultimi sessant’anni la formazione è stata guidata dai maestri Paoluccio Masala, Giovanni Spano – il direttore rimasto in carica più a lungo – e Giovanni Budroni. Sarà proprio quest’ultimo a guidare il pubblico attraverso i momenti più significativi della storia della banda, raccontandone vicende, trasformazioni e protagonisti. Un percorso che toccherà anche la sua esperienza personale: dagli anni della formazione nella banda cittadina agli studi in Conservatorio, dalle esibizioni nei locali e negli eventi della Costa Smeralda all’attività didattica, fino alle importanti collaborazioni artistiche degli ultimi vent’anni legate al Festival di Sanremo. Ad accompagnare il maestro Budroni negli intermezzi musicali saranno Giantore Budroni al pianoforte e la maestra Alessia Zuddas. Le esecuzioni, rigorosamente dal vivo e in versione acustica, offriranno al pubblico una selezione di brani che faranno da colonna sonora al racconto. Non mancherà inoltre la partecipazione di alcuni componenti della Banda Mibelli che, con i loro strumenti, interpreteranno pagine del repertorio internazionale, contribuendo a rendere ancora più coinvolgente una serata dedicata alla storia di una delle istituzioni culturali più importanti della città.

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