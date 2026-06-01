Plastic free ritorna a Porto Torres venerdì 5 giugno con l’evento “Pulifondali e Pulispiagge”, in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente. L’iniziativa è organizzata dall’APS Maestrale con il supporto di Fipsas, Guardia Costiera, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e Cormorano Marina (e il patrocinio del Comune). Una task force di volontari che vedrà la partecipazione anche degli studenti delle scuole cittadine. Le attività interesseranno i fondali e le spiagge Scogliolungo, Renaredda, Acque Dolci, la scogliera di Levante e l’area portuale, con squadre di subacquei impegnate nella raccolta dei rifiuti dai fondali e volontari attivi nelle operazioni di pulizia a terra. L’obiettivo della manifestazione è sensibilizzare cittadini e studenti sui temi dell’inquinamento ambientale e della diffusione delle microplastiche, promuovendo comportamenti sostenibili, la tutela del mare e la salvaguardia del territorio costiero con l’intento di rendere Porto Torres e le sue spiagge sempre più “Plastic Free”.

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