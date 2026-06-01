Selegas, laboratori e giornate al mare per i più piccoliLe attività prenderanno il via dal 15 giugno
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Prenderanno il via dal 15 giugno le attività estive del progetto “Il Paese dei Bambini”, promosso dal Comune di Selegas in collaborazione con la Pro loco. L’iniziativa accompagnerà bambini e ragazzi per gran parte della stagione estiva, con attività in programma dalla prima settimana di giugno fino ai primi giorni di agosto. Il progetto è articolato in tre servizi distinti. I “Laboratori Baby” sono rivolti ai bambini nati tra il 2020 e il 2024, mentre i “Laboratori Master” sono destinati ai nati tra il 2014 e il 2019. A questi si aggiunge il servizio “Spiaggia Day”, che prevede giornate al mare nel litorale del Poetto con trasporto e animazione.
L’obiettivo dell’iniziativa è offrire ai più giovani occasioni di socializzazione, gioco, creatività e svago durante il periodo estivo, garantendo al tempo stesso un supporto alle famiglie del paese. Per conoscere nel dettaglio calendario, orari, costi e modalità di partecipazione è possibile consultare l’avviso predisposto dal Comune. Le domande di iscrizione dovranno essere presentate entro e non oltre il 5 giugno 2026.