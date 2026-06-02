L'obiettivo del corso gratuito che verrà ospitato nella sede della Costituente per Sassari, in viale Umberto 122, non è quello di individuare una linea politica, ma di offrire ai cittadini strumenti di orientamento in una materia di primaria importanza. Non a caso gli organizzatori dedicano gli incontri al compianto Stefano Sotgiu, scomparso nel dicembre scorso, che ha dedicato la sua vita allo studio della democrazia reale e compiuta lasciando una eredità dal valore immenso.

Ben 17 gli appuntamenti inseriti nel cartellone del corso Riflessioni libere su “La Politica” che andrà avanti sino a dicembre. La prima sezione prende il via mercoledì alle 18 e avrà come relatore Omar Chessa, docente di Diritto Costituzionale nell'Università di Sassari. L'8 giugno sarà la volta di Carla Bassu, docente di diritto pubblico comparato.

La seconda sezione avrà un approccio storico per capire come si è affermata negli anni la politica attuale, nazionale e locale. Interverranno gli storici Federico Francioni (15 giugno), Guido Melis (22) e Antonello Mattone (29 giugno).

La terza sezione inizierà alla fine di settembre e si baserà sulle testimonianze dei protagonisti della politica. Gli incontri avranno come protagonisti gli Onorevoli Giuseppe Pisano e Arturo Parisi. A seguire Ettore Licheri (Movimento 5 stelle), Silvio Lai (PD), Antonio Moro (PSd'Az), Cristiano Sabino (Sa Domo de Totu), Lucia Chessa (Rossomori) e Renato Soru.

La quarta e ultima sezione darà conto delle nuove forme della politica e punterà sugli esperimenti del civismo organizzato e consapevole. Parteciperanno Mario Oppes (già esponente dei GIPS), Antonello Licheri, studioso delle nuove forme di civismo, Salvatore Casu, che tratterà l'Urbanistica partecipata e Mariano Brianda, che partità dall'esperienza della Costituente per Sassari.

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