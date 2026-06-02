Venerdì 5 giugno, ad Alghero, Raffaele Sari sarà ospite della rassegna Llibres Llibres per presentare, in dialogo con Elias Vacca, il suo nuovo libro: "La collina del silenzio. Superga 1949" (Bertoni). L'appuntamento è per le 19 nel cortile della Scuola Sacro Cuore. Raffaele Sari è nato a Finale Ligure da padre sardo e madre ligure e attualmente è insegnante di lettere ad Alghero. Saggista di storia contemporanea, poeta e autore di narrativa, il suo ultimo libro è Pugni chiusi. Storie di uomini sul ring (2024). Tra le sue opere più significative ricordiamo il saggio L’illusione che tu m’abbia amato. Un secolo di storie d’amore (2021) e la raccolta poetica La sesta declinazione (2018).

Dal 2019 dirige la collana Sardegna poesia per l’editore Bertoni. "La collina del silenzio" intreccia la tragedia di Superga del 1949 con una storia d’amore intensa e tormentata, sullo sfondo dell’Italia del dopoguerra. Attraverso i ricordi del giornalista Giorgio e della misteriosa Fulvia, il romanzo attraversa passioni, rimpianti e segreti rimasti sepolti nel tempo. <La caduta del Grande Torino diventa il simbolo di un Paese ferito, sospeso tra memoria collettiva e destini individuali. Con una scrittura evocativa e carica di atmosfera, Raffaele Sari Bozzolo ricostruisce un intreccio di emozioni, coincidenze e interrogativi mai risolti. Un romanzo sulla memoria, sull’amore perduto e sui silenzi che continuano ad abitare la storia>, si legge nella nota degli organizzatori. Llibres Llibres è parte degli eventi del festival Dall'altra parte del mare curato dall'Associazione Itinerandia con la collaborazione della Libreria Cyrano e patrocinato e sostenuto dal Comune di Alghero, dalla Regione Sardegna e dalla Camera di Commercio di Sassari attraverso il programma Salude & Trigu



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