Stintino sperimenta il consiglio comunale dei ragazziTra le idee proposte l’allevamento di cammelli
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Nel giorno della Festa della Repubblica l’aula consiliare di Stintino ha ospitato un appuntamento di grande valore culturale e di formazione civica: la seduta inaugurale del primo Consiglio Comunale dei Ragazzi. Un progetto fortemente voluto dalla sindaca Rita Vallebella, che ha creduto in prima persona in questa iniziativa per avvicinare i giovanissimi alle istituzioni e far comprendere loro, dall'interno, il funzionamento della macchina amministrativa ben prima del raggiungimento della maggiore età. La nascita di questo consiglio non è un insediamento formale o istituzionale, ma un vero e proprio esperimento educativo.
È il frutto di un percorso formativo e di educazione civica che ha unito le scuole del territorio: le elezioni hanno visto come elettori i bambini della quarta e quinta elementare (il "popolo" votante), che hanno espresso la loro preferenza per i ragazzini delle scuole medie. L'esito delle urne ha delineato una giunta giovanile all'insegna della parità di genere: alla guida del consiglio è stato eletto un baby Sindaco, affiancato da una vice sindaca.
Durante la seduta odierna, i giovani hanno esposto con grande maturità un programma ricco di idee concrete.La proposta che ha maggiormente colpito per originalità e fantasia – ma che nasconde un'idea di fondo molto seria e ricca di contenuti – riguarda la creazione di un allevamento di cammelli nella zona di Pozzo San Nicola o Unia. Una visione fantasiosa ma con una chiara finalità di gestione del territorio e di sensibilità sociale: l'obiettivo principale è infatti l'attivazione di progetti di pet therapy dedicati ai bambini con disturbo dello spettro autistico, introducendo al contempo un elemento di attrazione. I giovani consiglieri hanno dimostrato una sorprendente attenzione alla gestione pubblica, riassumendo i loro obiettivi in pochi concetti chiave: accessibilità universale (Inclusione): studio di soluzioni integrative per il potenziamento dell'abbattimento delle barriere architettoniche sui percorsi pedonali e di accesso al litorale, a supporto dei piani di eliminazione già avviati. Inoltre sicurezza stradale e decoro urbano: Analisi dei flussi di viabilità extraurbana, Smart City e Transizione Ecologica. Impiantistica sportiva: Analisi delle esigenze di efficientamento e ammodernamento delle strutture sportive comunali esistenti per le fasce giovanili. Per il finanziamento di queste opere, i ragazzi hanno proposto di puntare sull'intercettazione di appositi fondi europei, senza gravare sul bilancio comunale."Vedere questi ragazzi confrontarsi con i temi della gestione del territorio è la prova del successo di questo progetto - ha detto la sindaca Rita Vallebella. - Il nostro obiettivo è far crescere in loro lo spirito civico e la consapevolezza di cosa significhi amministrare la cosa pubblica".