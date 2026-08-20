Dalla pasta alla fregula, passando per le verdure, la bottarga, la frutta e il muggine, sarà

tutto, rigorosamente, made in Cabras. Ancora una volta scendono in campo i sapori locali. La Pro Loco di Cabras propone, per sabato 22 agosto, a partire dalle 19, in piazza Stagno, una serata dedicata al territorio con la manifestazione denominata “Cabras in Tavola”. Un appuntamento attraverso cui si punta a valorizzare le eccellenze enogastronomiche del Sinis di Cabras. "Allo stesso tempo, dopo il buon riscontro di partecipazione ottenuto con la Festa del Pescato, si vuole creare un nuovo momento di socialità, in piazza Stagno, storicamente, tra i luoghi simbolo del paese - spiega il presidente Evaristo Sforza - Un impegno che conferma la volontà della Pro Loco di adoperarsi senza riserve nella promozione di Cabras, specie nei mesi estivi in cui, il turismo tocca le vette massime di affluenza".

Il menù della serata sarà fortemente legato alla tradizione e alle produzioni del territorio, vere protagoniste di

ogni singola pietanza. Non solo ottimo cibo ma anche intrattenimento musicale ad accompagnare la cena e il dopo cena, per gli amanti della musica tradizionale e del ballo sardo. "È importante mettere l'accento sulla preziosa e indispensabile collaborazione fornita da alcune importanti realtà produttive del territorio: saranno presenti in tavola l' Azienda Agricola Manunza, Sa Marigosa, Cantina Contini 1898, Consorzio Pontis, Spanu Bottarga, Sardo Sole e Ittica Cabras - spiega Sforza - Alcune di esse saranno presenti in piazza anche coi loro stand, per consentire a quanti gradissero, l'acquisto dei loro prodotti. Infine ma non ultimo, il risvolto solidale della serata, grazie alla presenza dello stand dell’Avis – sezione comunale di Cabras, con i suoi volontari. “Cabras in Tavola” vuole essere un ulteriore tassello nell’attività della Pro Loco, che, attraverso una presenza dinamica sul territorio, punta a coinvolgere cittadini, turisti, operatori economici e realtà produttive locali, con l’obiettivo di contribuire alla valorizzazione di Cabras e del suo territorio".

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