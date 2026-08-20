Ha fatto irruzione in una abitazione di Monserrato e, convinto di essere solo, ha iniziato a rovistare nelle camere alla ricerca di soldi e preziosi. C'era invece la figlia del padrone di casa, una 21enne che si è nascosta sotto il letto e ha chiamato il 112.

Nella casa in poco tempo è arrivata una pattuglia dei carabinieri di Monserrato, che erano impegnati in un altro servizio e sono stati dirottati nell’abitazione. Hanno bloccato il ladro in flagranza con alcuni gioielli e un orologio nascosto nel borsello.

Il furto è stato così sventato e l'uomo, un 45enne, arrestato per furto. Il magistrato ha disposto i domiciliari.

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