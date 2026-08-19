Cagliari, ancora violenza in piazza del Carmine: carabinieri aggrediti durante i controlli, due denunceSpintoni e lancio di oggetti contro i militari intervenuti per sedare una lite
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La zona rossa a Cagliari continua a far discutere. Nella zona tra piazza del Carmine, piazza Matteotti e via Sassari proseguono i controlli delle forze dell'ordine, ma anche le segnalazioni di episodi, come una lite tra giovani.
I carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Cagliari sono intervenuti proprio in piazza del Carmine per sedare la lite, scaturita secondo una prima ricostruzione per futili motivi. Nel tentativo di identificarli, i militari sono stati aggrediti e spinti. E sarebbero stati lanciati anche degli oggetti nei loro confronti. I carabinieri sono riusciti a bloccare gli aggressori e riportare la calma. I due giovani, un 24enne e un 32enne, entrambi tunisini, sono stati deferiti in stato di libertà con l'accusa di resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale.
Durante i controlli nella zona rossa della scorsa notte, i carabinieri hanno identificato oltre 30 persone. L'area resterà a sorveglianza rinforzata fino al 30 settembre, salvo nuove proroghe da parte della prefettura.