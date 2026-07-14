Seconda seduta del Consiglio comunale di Porto Torres, dopo le amministrative di giugno che hanno riconfermato sindaco della città, Massimo Mulas. L’assemblea civica, convocata dalla presidente del consiglio, Giulia Manca, si riunirà venerdì 17 luglio dalle 9.30 nel sala consiliare. Oggetto della seduta l’istituzione delle nove commissioni permanenti e la nomina dei singoli presidenti e dei membri che la compongono. Le commissioni consiliari vengono istituite tramite una delibera del Consiglio Comunale entro 30 giorni dal suo primo insediamento. La loro composizione deve rispettare il criterio di proporzionalità tra maggioranza e minoranza. Tra gli argomenti all’ordine del giorno anche la mozione sulla rottamazione delle cartelle esattoriali a firma del consigliere della Lega, Ivan Cermelli. Attesa nella prossima seduta la lettura delle linee programmatiche del primo cittadini, l'atto ufficiale di avvio del mandato amministrativo, il secondo per Mulas. Si tratta del documento strategico con cui il sindaco delinea gli obiettivi, le opere pubbliche e le azioni che intende realizzare nei prossimi 5 anni.

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