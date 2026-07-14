Il Comune di Codrongianos si prepara ad inaugurarela piscina comunale, una nuova struttura dotata di tutti i comfort. Si tratta di una sfida per l’Amministrazione e per gli uffici comunali, perché è la prima volta che il Comune gestisce una piscina, una nuova avventura che richiede impegno e responsabilità. Mancano ancora alcune rifiniture. Sono in corso alcuni piccoli lavori di completamento che non incidono sul funzionamento della struttura. Grazie a tutte le imprese che, anche in questo momento, in questi giorni, senza sosta, stanno lavorando per mettere a disposizione della comunità un luogo sicuro e bello. Nei prossimi giorni, una volta ultimati gli ultimi interventi tecnici, la piscina sarà messa a disposizione dei bambini che partecipano al Centro Estivo. Successivamente, completati gli interventi necessari per garantire l’apertura in sicurezza al pubblico – in particolare la realizzazione delle recinzioni, indispensabili per la gestione degli accessi – la piscina sarà aperta a tutti. Fino all’apertura ufficiale non è consentito accedere all’area, una misura necessaria per garantire la sicurezza delle persone e consentire il completamento dei lavori. Nei prossimi giorni verranno comunicate anche le modalità di utilizzo e di accesso al pubblico.

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