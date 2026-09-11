Dopo un mese di pausa estiva riprendono i lavori del Consiglio comunale di Porto Torres, convocato dalla presidente del consiglio comunale, Giulia Manca, in seduta straordinaria nella sala consiliare del Palazzo Municipale di piazza Umberto I°, per martedì 15 settembre in prima convocazione alle ore 15 e in seconda alle ore 15.30. Gli argomenti all’ordine del giorno sono relativi alle interrogazioni, mozioni e interpellanze presentate dai consiglieri dell’opposizione. Oggetto della seduta anche l’adesione del Comune in qualità di socio istituzionale all’Associazione denominata Centro Commerciale Naturale "Lungomare Porto Torres". Uno dei punti salienti in tema di Sanità, l’interrogazione del capogruppo di FdI, Gian Mario Sircana, sul progetto di piazza Garibaldi e servizi sanitari territoriali” – firmatario Consigliere Sircana e a seguire l’interpellanza avente ad oggetto “Rafforzare la capacità politica e amministrativa del Nord-Ovest della Sardegna” con firmatario il capogruppo Lega, Ivan Cermelli. Infine la mozione sulla gestione e assegnazione degli impianti sportivi comunali, con richiesta di sospensione degli affidamenti singoli e non programmati, relazione immediata al Consiglio Comunale, investitura della Commissione consiliare competente in materia di Sport, applicazione integrale del Regolamento Comunale approvato nel 2008 e verifica degli obblighi assunti dalle associazioni concessionarie. Il capogruppo di Sardegna Vera, Carlo Cossu, primo firmatario, annuncia una petizione popolare sull’argomento.

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