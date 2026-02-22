La Fondazione Italiana Sommelier Sardegna organizza una serata dedicata ai grandi territori vinicoli italiani, in collaborazione con Angelini Wines & Estates. L’appuntamento si terrà martedì 24 febbraio a Cagliari, in via Meucci 26, e offrirà un’occasione per scoprire l’eccellenza dei vini di Montalcino e Valpolicella, guidati da Pierpaolo Guerra, Capo Area Centro Italia, e da Raffaele Porceddu, direttore dell’ospitalità e sommelier di livello internazionale originario di Senorbì, con il supporto di Andrea Cherchi responsabile di FIS Cagliari.

L'iniziativa, di indubbio prestigio, permetterà di confrontare stili e tradizioni: dalla robusta eleganza dei Brunello di Montalcino della Cantina Val di Suga – tra cui DOCG 2021, Vigna del Lago 2021 e Vigna Spuntali Riserva 2020 – alla complessità dei vini della Cantina Bertani, con Valpolicella DOC Ognissanti 2022, Valpolicella DOC Catullo 2021 e Amarone della Valpolicella Classico DOCG 2015. La degustazione si concluderà con un Brunello di Montalcino di annata a sorpresa, a suggellare l’incontro tra territori, saperi e sapori differenti.

La serata si concluderà con un piccolo buffet, offrendo ai partecipanti l’occasione di continuare il confronto tra esperienze e conoscenze del vino. L’evento rappresenta un momento di incontro unico, in cui appassionati ed esperti possono esplorare e confrontare stili, tradizioni e saperi diversi, celebrando l’eccellenza dei territori vinicoli italiani e il dialogo tra culture enologiche di alto livello.

