Degustazione d’autore: martedì a Cagliari l’incontro tra grandi vini italianiUna serata dedicata alle eccellenze del Paese organizzata dalla Fondazione Italiana Sommelier Sardegna
La Fondazione Italiana Sommelier Sardegna organizza una serata dedicata ai grandi territori vinicoli italiani, in collaborazione con Angelini Wines & Estates. L’appuntamento si terrà martedì 24 febbraio a Cagliari, in via Meucci 26, e offrirà un’occasione per scoprire l’eccellenza dei vini di Montalcino e Valpolicella, guidati da Pierpaolo Guerra, Capo Area Centro Italia, e da Raffaele Porceddu, direttore dell’ospitalità e sommelier di livello internazionale originario di Senorbì, con il supporto di Andrea Cherchi responsabile di FIS Cagliari.
L'iniziativa, di indubbio prestigio, permetterà di confrontare stili e tradizioni: dalla robusta eleganza dei Brunello di Montalcino della Cantina Val di Suga – tra cui DOCG 2021, Vigna del Lago 2021 e Vigna Spuntali Riserva 2020 – alla complessità dei vini della Cantina Bertani, con Valpolicella DOC Ognissanti 2022, Valpolicella DOC Catullo 2021 e Amarone della Valpolicella Classico DOCG 2015. La degustazione si concluderà con un Brunello di Montalcino di annata a sorpresa, a suggellare l’incontro tra territori, saperi e sapori differenti.
La serata si concluderà con un piccolo buffet, offrendo ai partecipanti l’occasione di continuare il confronto tra esperienze e conoscenze del vino. L’evento rappresenta un momento di incontro unico, in cui appassionati ed esperti possono esplorare e confrontare stili, tradizioni e saperi diversi, celebrando l’eccellenza dei territori vinicoli italiani e il dialogo tra culture enologiche di alto livello.