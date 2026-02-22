Alghero si è trasformata in un grande teatro all’aperto. Migliaia di figuranti in maschera hanno invaso le vie del centro storico per il Carraixali de l’Alguer, regalando alla città un fine settimana di festa. Protagonista assoluta la storica sfilata Ragazzinscena, nata nel 1982 e diventata nel tempo il simbolo di “Alghero Città del Carnevale dei Bambini”.

Circa 3mila tra alunni, insegnanti e genitori hanno dato vita a un corteo per il quale le famiglie hanno lavorato tanto e con largo anticipo: un progetto educativo condiviso con le scuole e realizzato in collaborazione con RM Management.

Tra costumi creativi e carri colorati, spazio a temi come ambiente, riciclo, storia e geografia. Oggi, domenica 22 febbraio, gran finale con la tradizionale Pentolaccia in Largo San Francesco.

