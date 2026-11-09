Un nuovo incidente si è verificato questa mattina lungo la Statale 130 in direzione Cagliari. Più che un semplice tamponamento, si è trattato di uno scontro tra due veicoli, che per fortuna non ha causato feriti gravi.

Sul posto sono intervenuti prontamente gli agenti della Polizia Locale per eseguire i rilievi di rito e gestire i rallentamenti alla circolazione. Presente anche la sindaca di Decimomannu, Monica Cadeddu, per seguire da vicino le operazioni e verificare le criticità del tratto stradale.

L'episodio giunge a pochi giorni dal tragico incidente costato la vita a un giovane, il 19enne di Selargius Maurizio Porcu, e da un ulteriore scontro avvenuto verso Iglesias. Nonostante i dati confermino un calo progressivo del numero e dell'entità dei sinistri lungo la corsia verso Cagliari, l'attenzione delle istituzioni resta altissima per garantire la completa sicurezza dell'arteria.

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