Statale 130, scontro in direzione Cagliari: sul posto la Polizia LocaleIntervenuta anche la sindaca Cadeddu, fortunatamente non ci sono feriti gravi. Pochi giorni fa la morte del 19enne Maurizio Porcu
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Un nuovo incidente si è verificato questa mattina lungo la Statale 130 in direzione Cagliari. Più che un semplice tamponamento, si è trattato di uno scontro tra due veicoli, che per fortuna non ha causato feriti gravi.
Sul posto sono intervenuti prontamente gli agenti della Polizia Locale per eseguire i rilievi di rito e gestire i rallentamenti alla circolazione. Presente anche la sindaca di Decimomannu, Monica Cadeddu, per seguire da vicino le operazioni e verificare le criticità del tratto stradale.
L'episodio giunge a pochi giorni dal tragico incidente costato la vita a un giovane, il 19enne di Selargius Maurizio Porcu, e da un ulteriore scontro avvenuto verso Iglesias. Nonostante i dati confermino un calo progressivo del numero e dell'entità dei sinistri lungo la corsia verso Cagliari, l'attenzione delle istituzioni resta altissima per garantire la completa sicurezza dell'arteria.