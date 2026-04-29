Nuovo scenario, stessa anima. “Illuminiamoci di blu”, giunta alla settima edizione, lascia l’aeroporto di Fenosu e approda al Parco sportivo di Torangius, con l’obiettivo di replicare il successo degli anni passati, quando migliaia di persone hanno preso parte all’evento.

Promossa dai Donatori Nati della Polizia di Stato e coordinata da Daniele Rocchi, la manifestazione è in programma il 9 maggio e prende il via dalle 9 tra trampolieri, giocolieri e supereroi. Alle 9.30 spazio allo spettacolo del giocoliere Giovanni Cosseddu, seguito alle 10 dall’esibizione di Miga con gli hula hoop infuocati. Alle 10.30 riflettori sulla scuola di danza paralimpica guidata da Mara Meloni.

Dalle 11.30 uno dei momenti più attesi: la calata dei Supereroi acrobatici dell’associazione SEA dal palazzetto, insieme alla presenza dell’elicottero del 7° Reparto Volo della Polizia di Stato e dei mezzi dei Vigili del Fuoco. In programma anche esposizioni storiche e attività sportive, dal basket al tennis fino al simulatore di vela.

Spazio alle attività equestri con l’Associazione Ippica Giara Oristanese, l’ASD Quore e l’Associazione Ippica Mini Cavalieri Eleonora d’Arborea, che proporranno esperienze di avvicinamento al cavallo. Non mancheranno gli ospiti, con il Coro di Neoneli e il videomessaggio di Elio, leader del gruppo “Elio e le Storie Tese”.

Ingresso gratuito e obiettivo chiaro: una giornata nel segno dell’inclusione.

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