Cinque lustri di attività rigorosamente indipendente e fedele al dogma do-it-yourself, festeggiati con tanti amici e ospiti: questo weekend al Giardino Megalitico di San Sperate saranno celebrati i venticinque anni dell'etichetta Kattive Maniere Records, specializzata nel versante punk e Oi! e riferimento centrale per gli artisti locali. In programma per il "gran galà dell'underground" non solo numerosi concerti, ma anche la mostra "Questi Anni" dedicata agli iconici Kina e con ospite Marco Pandin, giornalista, produttore musicale e "storico" del punk italiano.

Con l'attore e comico di stand-up Pasqualino Massa nel ruolo di presentatore per entrambe le giornate, si apriranno le danze sabato alle 16 con il primo giro di musica dal vivo: centrali saranno le sonorità affini a punk e derivati, con il post-punk rumorista dei Love Goat, l'hardcore melodico degli A Fora de Arrastu e il power pop dei Dead Sugar Glider, fino ai pionieri e veterani Raw Power direttamente dall'Emilia. Ma troverà spazio anche l'universo hip hop già dalla prima serata, con il super-duo Gopais in Crimini (con Willy Valanga e Da Fresh Badass) e il giovane Freddo.

Si partirà alla stessa ora anche domenica, dove stavolta s'invertiranno i rapporti di forza, con una forte impronta verso il rap tradizionale. Si alterneranno infatti sul palco il duo quartese Funtana Beat, la crew raggamuffin Ikno Sound, l'eclettico rapper e produttore Dope Fobi e il collega Baglio: ma soprattutto lo stile crudo, energico e sempre militante di Cuba Cabbal, mc pescarese di lungo corso e altro ospite in trasferta della manifestazione, accompagnato sul palco da Dj Elle P. Neanche in quest'occasione mancheranno però chitarre distorte e poghi scatenati, con l'hardcore vecchia scuola dei Mr. Murrungio, il "mining punk" dei sulcitani B745, il "nerdcore" dei The Nerdz e il punk rock tinto di emo e alternative dei The Colvinz.

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