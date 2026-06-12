Assaporare alcuni dei lati più nascosti del capoluogo, in due visite da brivido sullo sfondo dei quartieri storici: sarà un altro doppio appuntamento questo weekend con Cagliari Ghost Tour, che sabato porterà i visitatori alla scoperta dei "Misteri Spettrali a Villanova" tra storie di fantasmi e apparizioni, mentre domenica sarà il turno di "Cagliari Nera", un excursus sulle vicende più efferate della cronaca cagliaritana dall'Ottocento a oggi. Con prenotazione richiesta e incontro un quarto d'ora prima, a condurre i partecipanti sarà lo storico dell'arte e guida regionale Claudio Portas.

Sabato il tour partirà alle 19 da piazza san Cosimo, di fronte alla Basilica di san Saturnino, per svilupparsi poi tra i vicoli e le piazzette del quartiere Villanova: che, pur essendo il più recente del centro storico, non per questo è privo di eventi soprannaturali. Dalla misteriosa figura vista aggirarsi all'interno dell'antico mattatoio agli inspiegabili rumori dello stabile disabitato di via Sulis, passando per le presunte apparizioni demoniache in piazza san Giacomo nell'agosto 1718: una visita completamente in esterno, dove dietro ogni angolo si celerà uno spettrale episodio.

Per domenica invece l'appuntamento sarà in piazza Arsenale alle 18:30, davanti alla Cittadella dei Musei: e da qui avrà inizio un approfondimento sulla storia moderna della cronaca nera nel capoluogo, partendo dalla prima stampa di massa ottocentesca e arrivando fino a oggi. Anche Cagliari vanta nella sua storia casi clamorosi e fitti di mistero, tra fatti di sangue, omicidi politici, errori giudiziari, pene capitali e tante curiosità legate a doppio filo con l'evolversi della città nel tempo.

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