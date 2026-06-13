Si svolgerà dal 26 giugno al 23 luglio la 28ma edizione dell’Abbabula Festival, l’evento il più importante in Sardegna dedicato alla musica e alle parole d’autore, ideato e realizzato dalla cooperativa Le Ragazze Terribili, impresa culturale interamente al femminile attiva nella regione da oltre 35 anni. Il live di apertura, affidato al cantautore italiano Daniele Silvestri, concerto in programma il 26 giugno, si svolgerà a Porto Torres e, per ragioni tecniche, il concerto è stato spostato di poche centinaia di metri,dall’Area archeologica Turris Libisonis all’Atrio Comita – complesso monumentale della Basilica di San Gavino. Il premio Tenco per la canzone dell’anno “Le cose in comune”, sarà il protagonista del concerto con una proposta di un ricco repertorio, successi da Disco X e Intro X. Il programma di Abbabula Festival unisce note proposte artistiche e una incessante ricerca sul territorio, con una visione di eccellenza culturale che è uno degli elementi imprescindibili dell’intero progetto.

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