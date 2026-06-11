Martedì 16 giugno, a Villaurbana, Siamanna e Siapiccia è prevista una giornata del microchip dedicata a cani e gatti di proprietà. L’inserimento del microchip, obbligatorio per legge, verrà effettuato gratuitamente da un veterinario della ASL 5 di Oristano. La prima tappa è prevista a Villaurbana, alle 11, quando nei locali dell’ex mattatoio comunale inizierà la procedura. Entro il 16 giugno, inoltre, gli interessati dovranno compilare e riconsegnare una scheda, in Comune. Per quanto riguarda i possessori di cani e gatti residenti a Siamanna e Siapiccia, il veterinario sarà disponibile, a partire dalle 11.20, nello scantinato della ludoteca di Siamanna. Gli interessati dovranno compilare una scheda, da ritirare presso gli uffici comunali o scaricare nel sito istituzionale, e restituirla entro lunedì 15 giugno. A Villaurbana, Siamanna e Siapiccia sarà possibile richiedere informazioni rivolgendosi all’Ufficio di Polizia Locale.

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