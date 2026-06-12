Due giornate in centro città con il mercatino di vintage e artigianato, e tanti momenti speciali a corredo delle bancarelle: questo weekend farà ritorno nel capoluogo il Label Market, per il secondo appuntamento primaverile nella cornice del campetto di piazza sant'Eulalia. Durante di le aperture di sabato, dalle 17 alle 24, e domenica, dalle 10 alle 20, saranno in programma spettacoli, dj-set, laboratori e attività, oltre alla visita dell'area archeologica sottostante.

E proprio questo sarà il primo appuntamento di sabato, con "Una notte al museo" nell'apertura straordinaria degli spazi sotterranei sulle tracce dell'antica strada romana, resa possibile dalla rinnovata collaborazione con il sistema museale di Sant'Eulalia. L'immersivo percorso condurrà tra abitazioni e botteghe, offrendo uno sguardo inedito sul passato remoto della città: saranno previsti quattro turni con un massimo di quindici visitatori ciascuno, spacchettati negli orari delle 19, 19:45, 20:30 e 21:15, per garantire la massima sicurezza del fragile sito.

Sempre alle 19 l'apertura del Market verrà celebrata con le selezioni musicali di Santa Maria de la Psicodelia, dj e produttrice colombiana di stanza nell'Isola con un catalogo di sonorità tra suggestioni elettroniche, psichedeliche e tropicali. Alle 21 seguirà "Duennas. Storie di una donna tra magia e musica", in scena al Teatro di vico Collegio 2, con la produzione della compagnia Theandric che porterà gli spettatori in un'esperienza multimediale, fra recitazione, musica dal vivo e proiezioni nel racconto della vicenda di Addia, guaritrice isolana del sedicesimo secolo.

Il programma vedrà ancora "Marinatoura", caccia al tesoro tra enigmi e indizi con visita finale al Museo del Tesoro e all'area archeologica di sant'Eulalia, per domenica alle 18, e il laboratorio per cimentarsi con i tattoo temporanei di "Henné – Be Wild", sabato sino alle 22 e domenica dalle 10 alle 19. Non mancheranno infine le degustazioni per tutti i gusti, con caffè e derivati di Big Thunder, i mieli sardi di Miss Bee e i prodotti culinari messicani del Suq.

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