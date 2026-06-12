Si svolge domani e domenica a Sestu la festa in onore di Sant’Antonio da Padova,con un ricco calendario di appuntamenti religiosi e civili che coinvolgeranno cittadini, visitatori, gruppi folk, fedeli e realtà associative del territorio. Il momento più importante delle celebrazioni religiose sarà venerdì 13 giugno, giorno della festa del Santo. Presso la Chiesa di Sant’Antonio verranno celebrate Sante Messe alle ore 7.15, 8.30 e 9.45; seguirà la Santa Messa Solenne alle ore 11. A conclusione delle Sante Messe (che saranno animate dal Gruppo Corale Santa Cecilia di Sestu e dal Gruppo Cameristico Ensemble Porrino di Elmas) è prevista la distribuzione del tradizionale pane benedetto. Nel pomeriggio, a partire dalle ore 18, il momento di preghiera con Rosario, Coroncina e Tredicina precederà la Santa Messa Solenne delle ore 19 nella Chiesa N.S. delle Grazie, a cui farà seguito, alle ore 20, la Processione con il simulacro di Sant’Antonio da Padova. Il corteo religioso sarà accompagnato dalla Banda Musicale “Giuseppe Verdi” di Sestu, suonatori di musiche tradizionali, aggregazioni ecclesiali e gruppi folk. L’itinerario della processione attraverserà numerose vie cittadine, con partenza dalla Chiesa N.S. delle Grazie e arrivo in Piazza Sant’Antonio. La conclusione delle celebrazioni religiose avverrà lunedì 16 giugno con la Santa Messa di ringraziamento alle ore 20, sempre presso la Chiesa di Sant’Antonio.

Anche il programma civile promette momenti di grande partecipazione e intrattenimento. Sabato 13 giugno: Alle ore 21 in Piazza Salvo d’Acquisto, la Banda Musicale “Giuseppe Verdi” di Sestu proporrà alcuni brani del suo repertorio quale accompagnamento festoso ad una degustazione di dolci tipici sardi offerta dal Comitato.Alle 21.30, presso il Ponte Sant’Antonio, il cielo si illuminerà con il suggestivo spettacolo pirotecnico curato dalla Ditta “Pirotecnica Fratelli Massa” di Serdiana. Domenica 14 giugno: Alle ore 22.00, in Piazza Salvo d’Acquisto, si terrà il CONCERTO DI MARCO CARTA nell’ambito della produzione musicale TODAY’S MUSIC organizzata dall’Associazione Culturale TAM TAM di Sestu.

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