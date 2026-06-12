Appuntamento da non perdere per gli amanti dei motori, sabato 13 giugno, a Ruinas. A partire dalle 12, quando si apriranno le iscrizioni, nella località “Benas”, sul Monte Grighine, si aprirà il programma della “Super Gimkana”. Il clou arriverà alle 14, quando inizieranno prove di abilità su terra. L’evento, giunto alla 13sima edizione, è organizzato dall’associazione “Ruinas Motorsport”, un gruppo di ragazzi del paese appassionato di motori e macchine sportive che si impegna a tenere vivo l’interesse verso Ruinas attraverso il rombo dei motori. L’evento vedrà partecipare appassionati della disciplina in arrivo da tutta la Sardegna. Occasione da non lasciarsi sfuggire, dunque, per vedere e sentire il rombo di motori sul Grighine, negli stessi sterrati utilizzati per i test delle auto impegnate nei campionati del mondo rally.

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