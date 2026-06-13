«Le case di comunità saranno operative, in tutto il Paese, troveremo una soluzione e gli accordi con gli operatori sanitari».

Così il ministro della Salute Orazio Schillaci, che oggi a Cagliari ha chiuso la sue giorni “Tutto per l’Italia”, iniziativa di confronto tra politica e società civile organizzata da Fratelli d’Italia di Camera e Senato.

All’indomani dello stop alla riforma che riguarda la partecipazione dei medici di medicina generale ai nuovi presidi territoriali, il ministro si è detto ottimista: «Le case di comunità saranno un punto di riferimento per i cittadini» - e i rappresentanti della Fimmg, Silvestro Scotti, della Fimp (pediatri) Osama Al Jamal, e della Federazione nazionale infermieri Barbara Mangiacavalli, hanno assicurato la loro piena disponibilità a trovare le intese necessarie.

Il ministro ha anche rivendicato la bontà del Piano nazionale per l’abbattimento delle liste d’attesa: «Per la prima volta in Italia esiste un sistema certo di monitoraggio».

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