Sarà un evento per rileggere il passato e analizzare il presente e il futuro dell'agricoltura del territorio. Coldiretti Oristano celebra i suoi cinquant’anni di attività con un appuntamento che unisce festa, analisi e confronto sul futuro dell’agricoltura provinciale.

L’evento si terrà martedì 9 dicembre, dalle 11, all’Hotel Mistral di Oristano, e rappresenta un momento significativo per ripercorrere mezzo secolo di impegno al servizio delle imprese agricole, dell’allevamento, della pesca e della crescita economica e sociale del territorio.

La ricorrenza sarà anche l’occasione per presentare un focus aggiornato sullo stato dei settori produttivi dell’Oristanese, con numeri e tendenze relativi all’agricoltura, alla zootecnia e alla pesca.

Un quadro anche sulle vertenze principali, in testa il nodo trasporti, che permetterà di leggere sia le politiche attualmente in corso sia le priorità e le battaglie che Coldiretti considera cruciali per il futuro del comparto, in un momento storico caratterizzato da grandi cambiamenti e sfide internazionali. L’iniziativa riunirà importanti rappresentanti del mondo agricolo, istituzionale ed economico, offrendo un momento di ascolto e confronto con i protagonisti del territorio. Saranno presenti Battista Cualbu, Luca Saba, Paolo Corrias, Emanuele Spanò, Cristiano Erriu, Paolo Pireddu e Antonio Solinas. I lavori saranno moderati dal giornalista de L’Unione Sarda, Giuseppe Deiana.

