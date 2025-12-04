Il periodo più magico dell'anno prende il via ad Arzachena il prossimo lunedì, 8 dicembre, con l’apertura del Villaggio di Natale e la cerimonia di accensione dell’albero, in occasione della festa dell’Immacolata. Un evento di spettacolo e intrattenimento è in agenda in piazza Risorgimento, dalle 16 alle 20, con l’organizzazione di Magic Party in collaborazione con il Comitato Festa Patronale Fidali 86/01, l’Associazione Centro Commerciale Naturale centro storico e il Gruppo Folk Santa Maria d'Arzachena.

“In sinergia con associazioni e comitati locali abbiamo hanno studiato una giornata interamente dedicata al gioco, alla musica e alla spensieratezza - dichiara Claudia Giagoni, assessora al Turismo e al Commercio -. L'obiettivo è quello di trasportare residenti e visitatori nell’atmosfera natalizia, in un connubio tra tradizioni e intrattenimento, per vivere un’esperienza genuina e serena in cui ritrovarsi come comunità. Allo stesso tempo, appuntamenti come questo generano nuove opportunità per gli operatori commerciali di mettere in luce i propri prodotti e servizi in un periodo chiave per l'economia del territorio”.

Le vie del centro storico arricchite di luci, suoni e decorazioni fanno da sfondo all’intero calendario “Magie di Natale” fino al 6 gennaio

