Prosegue la stagione concertistica natalizia dell'Insieme Vocale Nova Euphonia e della Corale Studentesca "Città di Sassari" con un'iniziativa dall'elevato profilo etico. Sabato 14 dicembre alle ore 19, presso la chiesa parrocchiale di Sant'Antonio Abate di Burgos il Nova Euphonia e una selezione di cantori della Corale studentesca, diretti dal maestro Vincenzo Cossu, torneranno in scena con Voci per la giustizia, un concerto per l'Anno della Legalità proclamato dal Comune di Burgos.

L'amministrazione comunale prosegue nelle iniziative volte a trasmettere i valori sulla giustizia, attraverso eventi culturali, presentazione di libri e convegni su figure di rilievo che hanno combattuto e che combattono la criminalità, specie di stampo mafioso. L'evento, promosso e patrocinato dal Comune di Burgos, sarà impreziosito da un intervento straordinario sul tema della legalità dell'avvocato Ivano Iai, presidente del Conservatorio di Musica "L. Canepa" di Sassari.

© Riproduzione riservata