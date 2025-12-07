Al Centro Musica Academy by Sonora APS prosegue la Rassegna “Officina della Musica - Artisti da conoscere” che nasce con l’intento di valorizzare e far conoscere artisti del panorama musicale isolano e non solo. Come nel caso del chitarrista toscano Andrea Valeri, musicista di talento e considerato un maestro del fingerstyle, con all’attivo undici album e numerose collaborazioni con artisti internazionali. L’appuntamento con il palco olbiese (conduce Barbara Curreli) è per giovedì 13 settembre alle 19: consueto racconto tra note e parole che ha già avuto come protagonisti Tony Derosas, Franco Castia e Gino Marielli. “La rassegna proseguirà con altri artisti di talento tra cui Mauro Mibelli, Giada Inzaina e Alain Pattitoni ma c’è sempre la possibilità di qualche sorpresa inaspettata che arricchirà ulteriormente questo percorso musicale – afferma Ottavio Cocco del direttivo della scuola -. Aspetto fondamentale di questa iniziativa è il lavoro di squadra svolto dalla scuola. Ogni membro, dal corpo docenti fino al direttivo, gioca un ruolo cruciale nel supportare e promuovere il talento degli artisti coinvolti ed è grazie a questa sinergia che la Rassegna, siamo convinti, sia un importante punto di riferimento per la musica e la cultura della nostra regione. Siamo entusiasti di continuare a scoprire e celebrare la musica di artisti che meritano di essere conosciuti e apprezzati perciò continuate a seguirci numerosi in questo viaggio musicale”.

