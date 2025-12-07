Lavori a maglia, con il legno, le stoffe, i dolci: l’artigianato, che spesso è arte allo stato puro, incontra l’archeologia e la storia. Per due giorni, da oggi a domani 8 dicembre, il parco Archeologico di Cannas di Sotto a Carbonia ospita la terza edizione di “Artigiani in erba, un mercatino di artigianato artistico e non solo, dal momento che sono attivi anche laboratori e visite guidate.

Durante le due giornate sono presenti una quindicina di artigiani e hobbisti di Carbonia e del Sulcis Iglesiente con le loro creazioni, pezzi unici e originali, interamente realizzati a mano. Sarà possibile, inoltre, partecipare a laboratori, come quelli per la creazione delle candele, della pasta fresca, della carta e visite guidate all’area archeologica, in compagnia di musica dal vivo e buon cibo. Diversi laboratori sono dedicati ai bambini.

L’evento è organizzato dal Consorzio Sistema Culturale Sardegna, gestore del Sistema Museale di Carbonia. Durante la rassegna, sarà possibile anche visitare alcune delle quindici tombe prenuragiche, risalenti a circa il 3500 avanti Cristo, presente attorno alle antiche strutture contadine.

© Riproduzione riservata