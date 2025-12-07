Al via a Sinnai la manifestazione denominata "Le vie del Natale" organizzata dall'amministrazione comunale e dai commercianti del territorio.

Il primo appuntamento è per oggi 7 dicembre nel tratto di via Trieste (dall’intersezione via Bachixedda sino alla via Pergolesi) e nel tratto via Roma (dal n. civico 29 al n. civico 44); il secondo è in programma il 13 dicembre in via Giardini (dal n. civico 1 al n. civico 37).

La manifestazione avrà inizio alle 17 e si concluderà alle 22 con i trampolieri, l'esposizione e la degustazione dei prodotti tipici locali con musica e animazione. Saranno presenti anche i trampolieri.

