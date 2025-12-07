Prende il via questa sera il ricco cartellone di eventi in vista delle festività natalizie e di fine anno. Cinque gli appuntamenti inseriti nel programma organizzato dal Comune e finanziato dalla Regione. Alle 20.15, nella Cattedrale di San Pantaleo, si terrà il concerto dei cori polifonici “Laeti Cantores” e “Musica Viva Cagliari” in memoria di Manuela Giovannini, violoncellista di fama internazionale scomparsa nel 2019. Si prosegue domani, dalle 19.00, con l’accensione del grande albero di Natale e delle luminarie in Piazza Brigata Sassari davanti alla sede del Comune. Sabato 13 dicembre, l’evento più importante con il “Wine fest Christmas edition” vetrina delle migliori produzioni vitivinicole e delle eccellenze dell’agroalimentare. In Piazza Brigata Sassari saranno presenti diversi stand dove degustare i prodotti del Parteolla e acquistare le creazioni di artigiani e hobbisti. Spazio anche alla musica con il “Nuvolari live”: i più grandi successi italiani cantati da Francesco Peddio e Pamela Lorico. Il 14 dicembre, dalle 18.00, Vespa Club Trexenta proporrà una mostra statica di vespe storiche e auto d’epoca. Seguirà una castagnata gratuita per tutta la comunità. Ultimo appuntamento il 21 dicembre interamente dedicato ai bambini. In Piazza Brigata Sassari sarà allestito il villaggio di Babbo Natale con i gonfiabili tematizzati, giochi e animazioni per i più piccoli.

