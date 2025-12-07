L’associazione culturale City&City con il patrocinio e il sostegno del Comune di Castelsardo e della Regione Sardegna presenta la prima edizione di “Gioia e Ri-Evoluzione art” Festival: 4 serate speciali nel segno della gioia data dalla musica e dalla condivisione, dell’evoluzione e della rivoluzione (musical culturale), dell’arte e della Cultura. Ad impreziosire il tutto l'installazione sonora curata e realizzata da Manuel Attanasio "Golden Flag for Palestine".

Venerdì 12 dicembre, alle ore 18.30 nella sala XI a Castelsardo, storico componente degli Area - ora Area Open Project - Patrizio Fariselli e Simone Sassu presenteranno “Pensieri di Sabbia” duo piano e tastiere, un progetto concerto che nasce dall’energia creativa di due artisti che non smettono mai di esplorare nuovi territori. Sabato 13 alle 18.30, sarà la volta di “Opodiptera” il live di Manuel Attanasio. Dieci tracce, dieci mondi sonori, un’unica voce. Un viaggio surreale fuori dal tempo guidato da Manuel Attanasio(voci), Peppino Anfossi (violino, piano e percussioni), Carlo Doneddu (chitarre e sequenze), Alessandro Spanu (video e sequenze).

Il fonico del progetto è Maurizio Pinna. Luigi Frassetto, Alfredo Puglia, Pietro Dossena, Manuel Attanasio, Federico Bonetti, Marco "Akapalka" Testoni e Giuseppe "Nazar" Hussain: loro gli attesi protagonisti di “Radiosfera”, un collettivo di musicisti e sound artist provenienti da percorsi diversi, riuniti per dare vita a un’esperienza sonora unica e irripetibile.

Appuntamento fissato per domenica 14 dicembre, sempre alle ore 18.30 a Castelsardo. L’ultimo appuntamento in calendario, giovedì 18 dicembre alle 18.30, avrà come primo attore sulla scena IgorX Moreno.

© Riproduzione riservata