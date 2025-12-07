Musica e solidarietà a Stintino con il concerto di Natale alle Cantine, in programma nella frazione di Pozzo San Nicola, venerdì 19 dicembre alle 19.30, sulla provinciale 34. Una serata speciale dedicata alla musica, ai sapori della tradizione e alla beneficenza. In calendario la cantante Stefania De Luigi, che apre la serata, l’artista sarda Maria Luisa Congiu alle 21 e DJ Madd & Dj Efvs alle 23. Tre artisti che si esibiranno non solo per far sentire la loro splendida voce, ma per condividere l'impegno verso la ricerca e sostenere gli studi della malattia che colpisce ogni anno diverse persone. Lo spettacolo sarà arricchito da una degustazione di prodotti tipici sardi e vini locali, per vivere un’autentica esperienza di gusto e tradizione. L’intero ricavato sarà devoluto all’Aism-Associazione Italiana Sclerosi Multipla, sostenendo ricerca, assistenza e progetti fondamentali per migliorare la vita delle persone che convivono con la sclerosi multipla, una malattia cronica autoimmune che colpisce il sistema nervoso centrale (cervello e midollo spinale).

