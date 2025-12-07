Il Comune di Porto Torres intende premiare i presepi, gli addobbi e le luminarie più belle allestite su balconi, vetrine, facciate e cortili della città che contribuiscono a creare una festosa e accogliente atmosfera natalizia. Per questo, anche quest’anno, ha indetto il concorso “Presepi per la Città 2025 - Porto Torres”, in ricordo di Vincenzo Camoglio.

L’idea è di creare un’occasione d’incontro e di socializzazione fra gli abitanti, sviluppando il sentimento di comunità, di relazione e di condivisione degli spazi con tutta la cittadinanza. Possono partecipare al concorso tutti gli abitanti e i commercianti di Porto Torres. Le categorie comprendono presepi privati, allestimenti luminosi natalizi privati, vetrine delle attività commerciali.

Gli allestimenti dovranno essere ben visibili e visitabili dall’esterno.

I premi in palio: per il primo classificato “Presepi privati” è di 400 euro, stessa cifra per il 1° classificato “Allestimenti luminosi natalizi privati” e per il 1° classificato “Vetrine delle attività commerciali”. La commissione giudicatrice, composta da tre membri tecnici esperti nel campo della fotografia, creatività e abilità artigiana, valuterà: originalità, illuminazione, eleganza, integrazione con il contesto urbano, creatività e innovazione, prospettiva.

La giuria potrà effettuare i sopralluoghi per la valutazione degli allestimenti nel periodo dal 23 dicembre 2025 al 5 gennaio 2026. Il termine entro il quale partecipare è fissato entro le 12 del 22 dicembre.

© Riproduzione riservata